به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح شنبه در مراسم تشییع سه پیکر شهید گمنام دفاع مقدس، کشورهای اسلامی را مخاطب قرار داد و با اشاره به دعوت جمهوری آذربایجان از نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: قرآن تاکید می‌کند که مسلمانان نباید کفار را حاکم خویش قرار دهند چه برسد به رژیم اشغالگر و خونخوار صهیونیست.

وی از کشورهایی مانند آذربایجان و ترکمنستان خواست تا اجازه ندهند صهیونیست‌ها در آنجا دفتر داشته باشند و افزود: ‌سفارت اسرائیل یعنی کانون توطئه و فساد علیه مردم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: صهیونیست‌ها تا مختصری آرامش در دنیا حاکم شده، به سرعت متشنج شدند و می‌گویند چرا ایران و همسایگانش در آرامش هستند و آمریکا احتمالا از شرارت خود بر ضد ایران کم خواهد کرد؟

سرلشکر فیروز آبادی خطاب به مردم اروپا و آمریکا نیز گفت : 50 سال است که مالیات شما به عنوان باج کشورها در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد و با این پول‌ها سنگر و شهرک می‌سازند.

وی با قدردانی از استقامت مردم که موجبات استقلال و آزادی ایران را فراهم آورده است ، افزود: ‌ما خود توان مقابله با صهیونیست‌ها را داریم و گاهی که آنها حرف زیادی می‌زنند با دم شیر بازی می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم باید دقت کنند که رئیس دستگاه اجرایی کشور و مقام دوم نظام را تعیین کنند ، یعنی کسی که سرنوشت 4 سال آینده اداری ، توسعه ، رسیدگی به محرومان و پاسخ به دشمنان در دست اوست و باید سفارشات و ملاک‌های رهبر انقلاب را مورد عنایت ویژه قرار داد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در پایان سخنان خود با اشاره به انفجار روز گذشته در شهر زاهدان یادآور شد: این حرکات دشمن به خاطر عصبانیت و ناراحتی نسبت به سفارش رهبر معظم انقلاب در کردستان برای نزدیکی شیعه و سنی است و تلاش استعمار، صهیونیست و انگلیس پلیدتر از همه، برای اختلاف‌افکنی شیعه و سنی به جایی نرسیده است.