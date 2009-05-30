آلمانیها وبگردترین اروپاییها در ماه آوریل

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ComScore با بررسی تعداد کاربران 17 کشور اروپایی که در ماه آوریل در وب جستجو کرده اند گزارشی را منتشر کرد.

نتایج این بررسیها نشان می دهد که در ماه آوریل 40 میلیون کاربر آلمانی در اینترنت جستجو کرده اند. آلمانیها در این ماه به طور متوسط 22 ساعت در اینترنت جستجو و در مجموع دو هزار و 601 صفحه وب را باز کرده اند.

انگلیس با 82/36 میلیون کاربر، دو هزار و 482 صفحه بازدید شده و 29 ساعت استفاده در رتبه دوم این طبقه بندی قرار گرفته است.

براساس گزارش کاتاوب، فرانسه با مجموع 35/36 میلیون کاربر که هر یک از آنها به طور متوسط در ماه آوریل 28 ساعت در اینترنت جستجو و روی دو هزار و 791 صفحه وب کلیک کرده اند در رتبه سوم ایستاده است.

رتبه چهارم رده بندی ComScore در ماه آوریل به روسیه اختصاص یافته است. در این کشور 3/31 میلیون کاربر به طور متوسط 15 ساعت در شبکه بوده اند و دو هزار و 228 صفحه وب را باز کرده اند.

ایتالیا با 23/21 میلیون کاربر، 19 ساعت جستجو و بازدید از هزار و 790 صفحه در رتبه پنجم قرار دارد.

همچنین ایرلند با 75/1 میلیون کاربر در رتبه آخر این طبقه بندی جای دارد و پیش از آن کشورهای نروژ، فنلاند، دانمارک و پرتغال ایستاده اند که تعداد کاربران آنها بین 3 تا 7/3 میلیون نفر است.

نکته جالب در این رده بندی، ترکیه است که با 76/17 میلیون کاربر، 32 ساعت جستجو در شبکه و باز کردن بیش از 3 هزار صفحه توانسته است در دو مقوله بازدید و ساعت حضور از سایر کشورها پیشی گیرد.