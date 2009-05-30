تمرین آمادگی آتش نشانان تهران در تونلهای مترو پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات تمرینی در دو شب متوالی با حضور آتش ‌نشانان منطقه 5 عملیات سازمان در ایستگاههای "حرم مطهر" و "شاهد" مترو به اجرا در آمد و آتش‌ نشانان با حضور در این ایستگاهها، تونلها و نیم تونلها علاوه بر بررسی تجهیزات خاموش کننده از جمله جعبه‌های آتش‌ نشانی و لوله‌ های خشک و تر، به طور عملی از این وسایل برای خاموش کردن آتش ‌سوزی فرضی استفاده کردند.

عباس اصلانی معاون منطقه 5 عملیات سازمان آتش‌ نشانی تهران که مسئولیت برگزاری این مانور را بر عهده داشت گفت: در این مانور که جمعی از کارشناسان و بازرسان سازمان و نیز روسای ایستگاههای این منطقه بر حسن انجام آن نظارت داشتند از 15 دستگاه خودروی ایمنی و آتش ‌نشانی استفاده شد و 70 نفر از آتش ‌نشانان از ایستگاههای 35، 22 و 38 و گروه امداد و نجات 6 به مدت 90 دقیقه این عملیات را با موفقیت انجام دادند.

به گفته علی اصغر عبدی مدیر منطقه 5 عملیات سازمان آتش‌ نشانی تهران با توجه به فرا رسید روزهای 14 و 15 خرداد و بیستمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) به منظور تامین ایمنی هر چه بیشتر برای شهروندان و زائران حرم مطهر، این مانور به شکل مطلوبی برگزار شد.

وی افزود: آتش ‌نشانانی که در این عملیات تمرینی شرکت کرده ‌اند در زمان برگزاری مراسم روزهای 14 و 15 خرداد در مجموعه حرم مطهر استقرار خواهند داشت.

عبدی در مورد علت انجام شدن این مانور هنگام شب گفت: به دلیل وجود مشکلات برگزاری تمرین عملیاتی در ساعات کار مترو و احتمال ایجاد اختلال در حرکت قطارها، طبق هماهنگی که با مسئولان مترو انجام گرفت، اجرای این مانور در شب و ساعات اولیه بامداد و پس از تعطیلی کامل کار مترو در نظر گرفته شد.

وی هدف از این مانور را ارتقای توان عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی و ارائه خدمات ایمنی بهتر در حوادث مترو، بررسی وضعیت و امکانات خاموش کننده در مترو و بکارگیری آن در مواقع اضطراری و بروز آتش ‌سوزیها همچنین سرعت در آبرسانی به دورترین نقاط تونل مترو، دستیابی سریع به کانون آتش، آشنایی نیروهای عملیاتی به نقاط مختلف مترو و نیز هماهنگی بیشتر میان آتش ‌نشانان و کارکنان مترو هنگام عملیات عنوان کرد.