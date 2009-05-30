به گزارش خبرنگار مهر، با ساخت جلوه‌های ویژه و موسیقی، "پریا" برای اکران در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان آماده می‌شود. یراقچیان جلوه‌های ویژه فیلم تازه قاسمی جامی را با همکاری گروه جلوه‌های ویژه مجموعه "کاراگاه علوی" را انجام می‌دهد.

داستان این فیلم درباره نویسنده‌ای است که یکی از شخصیت‌های منفی فیلمش به دنیای واقعی قدم می‌گذارد و مشکلاتی را برای او به وجود می‌آورد. رضا شفیعی‌جم، الیزابت امینی، مرتضی ضرابی و ترلان پروانه بازیگران این فیلم فانتزی هستند. فیلمبرداری "پریا" در تهران و شمال انجام شده و فیلمنامه "پریا" را قاسمی جامی نوشته است.

عوامل فیلم ‌عبارتند از صدابردار: محمد قمی، تصویربردار: احسان اسکندری، طراح گریم: م‌. ضرابی، طراح صحنه ولباس: ح. قاسمی جامی، روابط‌عمومی: سعید گلزار، عکس: بهزاد مطرح، گلناز منوچهری، تهیه‌کنندگان‌: روح‌الله خوشکام و حسین حبیبی خلیفه‌لو، سرمایه‌گذار: ح. حبیبی خلیفه‌لو.

قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی " زمزمه بودا"، " آزادی سرخ"، " پرواز روح"، "یک شب، یک غریبه"،"زیر آسمان"، " چشم شیشه‌ای" و "تا مرز دیدار" را در کارنامه دارد.