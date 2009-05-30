اهدای تندیس ابن سینا به ‌بهترین مستندهای علمی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در بخش ویژه مستندهای علمی جشنواره سینما حقیقت با همکاری و مشارکت پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، منتخبی از جدیدترین آثار ایرانی و خارجی به نمایش درمی‌آید و به سه‌ فیلمساز برگزیده تندیس ابن سینا اهدا می‌شود.

ضمن اینکه مرکز گسترش حمایت از تولید فیلم بعدی فیلمساز برتر این بخش را تا سقف 40 میلیون ریال تقبل خواهد کرد. برپایی نشست تخصصی با حضور مستندسازان و کارشناسان پژوهشکده ابن سینا درباره روند تولید مستندهای علمی پزشکی، انتشار کتاب و... از دیگر برنامه‌های این بخش ویژه جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت است.

تهیه‌کنندگان و مستندسازان حداکثر تا 30 تیرماه 1388 فرصت دارند مستندهای علمی خود را با گرایش مستندهای پزشکی، فناوری و آغاز حیات تولید سال 1380 به بعد به‌ دبیرخانه جشنواره سینما حقیقت به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15 ارسال کنند.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه 1388 در تهران برگزار خواهد شد.