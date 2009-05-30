نمایشگاه بین المللی فرش دستباف شمال شرق کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش مشهد افزود: این دوره با رشد 50 درصدی در فضایی به مساحت شش هزار متر مربع برگزار شده که محصولاتی از جمله انواع فرش نفیس دستباف و ابریشمی، تابلو فرش، انواع فرشهای تجاری و عشایری، انواع گلیم و جاجیم، موسسات طراحی نقش فرش، مواد اولیه مرتبط با فرش در آن قرار دارد.

سیدمحمد سیدی عنوان کرد: شرکت کنندگان داخلی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، قم، کرمان، فارس، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی در این نمایشگاه شرکت دارند.

سیدی حضور بخش خارجی را به شرکت تجار بین المللی ایرانی مقیم خارج، از کشورهای لبنان، آلمان و یونان عنوان کرد و گفت: از تاجران ایران بین المللی دعوت کردیم تا آنان نیز در جریان آخرین تحولات و پیشرفتهای این هنر اصیل ایرانی قرار بگیرند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به جزئیات سومین دوره نمایشگاه فرش مشهد گفت: سال گذشته بیش از 50 هزار نفر از 55 شرکت داخلی و خارجی به وسعت پنج هزار متر بازدید کردند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف شمال شرق کشور تا 12 خردادماه برای بازدید علاقمندان برپاست.