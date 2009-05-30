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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

"روی ریل جنگ" در تالار مولوی روی صحنه است

"روی ریل جنگ" در تالار مولوی روی صحنه است

کارگردان نمایش "روی ریل جنگ" از آغاز اجرای این نمایش با موضوع دفاع مقدس در تالار مولوی خبر داد و از حمایت نکردن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از اجرای آن گله کرد.

خیرالله تقیانی‌پور که به همراه جواد نوری کارگردانی "روی ریل جنگ" را عهده‌دار است در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "روی ریل جنگ" با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس روی صحنه رفته، ولی با وجود مراجعه به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هیچگونه حمایتی از اجرای آن نشد.

وی افزود: وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس حمایت از آثار هنری با مضمون فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت است. ولی بعد از تغییر مدیریت در بخش نمایشی بنیاد، نبود حمایت‌های لازم باعث گله‌مندی هنرمندان شده است. به طور کلی مشخص نیست سیاست بخش نمایشی بنیاد چگونه است.

تقیانی‌پور درباره نمایش و اجرای آن در تالار کوچک مولوی گفت: "روی ریل جنگ" کارگاهی اجرا شده و اتفاق‌های یک قطار را از چهار زاویه متفاوت به تماشاگر نشان می‌دهد. ابتدا قرار بود به همراه نوری یکدیگر را به لحاظ کارگردانی پوشش دهیم، ولی در زمان تمرین و اجرا این کار با ایده‌های خوبی در کارگردانی مواجه و باعث شد از تجربه مشترک با نوری لذت ببرم.

به احتمال زیاد نمایش تا اوایل نیمه دوم خرداد روی صحنه خواهد بود. خیرالله تقیانی‌پور، سارا عباسپور، روح‌الله کمالی، هومن خدادوست‌،‌ ساناز رسولی، علیرضا مهران و فرید کشکولی بازیگران "روی ریل جنگ" هستند که ساعت 19:15 در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می‌شود. مرسده رضایی طراح گریم و علی‌ زری‌نژاد مجری گریم از عوامل دیگر این نمایش هستند.

کد مطلب 887664

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