بستر مخابراتی برای 2968 شعبه در خراسان رضوی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم از 6 ماه پیش در استان اندیشیده و بسترهای مخابراتی برای 2 هزار و 968 شعبه اخذ رای در خراسان رضوی تامین شده و در حال حاضر، فضایی رقابتی، امن و سالم برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی حاکم است.

استاندار خراسان رضوی به آموزش نیروهای اجرایی و نظارتی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این آموزش ها در سطح بخشداران، فرمانداران، معاونین فرمانداری ها، هیات های اجرایی و بازرسی در سطح خراسان رضوی صورت گرفته و اپراتورهای بخش های رایانه ای انتخابات نیز آموزش دیده اند.

وی با اشاره به جمعیت 3 میلیون و 665 هزار نفری واجدین شرایط رای دادن در خراسان رضوی گفت: مردم فهیم و با فرهنگ این استان در طول تاریخ گذشته، ثابت کرده اند که همواره در صحنه های تعیین کننده کشور حضور فعال داشته اند.

محمدی زاده با اشاره به فعالیت کمیته امنیت انتخابات استان با همکاری و همت نیروی انتظامی، سربازان گمنام امام زمان (عج)، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه های مرتبط با حوزه امنیت افزود: امنیت کامل برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم در 22 خرداد ماه تامین است.

استاندار خراسان رضوی به فعالیت پرشور ستادهای انتخاباتی، طرفداران، احزاب و گروه ها و برگزاری نشست های تخصصی در دانشگاه ها و همه اقشار اشاره کرد و افزود: حال و هوای انتخاباتی در خراسان رضوی بسیار پر نشاط و گرم است.

محمدی زاده ادامه داد: مردم خراسان رضوی که به اهمیت حضور در انتخابات، جایگاه ریاست جمهوری در اداره کشور همچنین شرایط ویژه بین المللی ایران وقوف کامل دارند، بار دیگر با عمل به این وظیفه اعتقادی، انقلابی و ملی خود، برگ زرینی بر تاریخ این استان مقدس اضافه خواهند کرد.