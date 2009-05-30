به گزارش خبرنگار مهر، دیشب مستند تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد پخش شد و امشب نوبت پخش مستند تبلیغاتی میرحسین موسوی ساخته مجید مجیدی است تا مخاطبان بیشتر با فعالیت‌های او آشنا شوند.

به گفته مجیدی، مستند "میرحسین و نمایش سبزپوش‌ها" حضور میرحسین موسوی را در جمع‌های مردمی به جذابترین شکل نشان می‌دهد و پس از آن نمایش لحظه‌های ناب را به تصویر می‌کشد.

این مستند شامل یک گفتگو با موسوی است که بخشی از خاطرات و فعالیت‌های او را بیان می‌کند. حتی یک صحنه مستند بازسازی شده نیست و فیلم،‌ سخنرانی‌های میرحسین و استقبال مردم از او در شهرهای مختلف کشور را به تصویر می‌کشد.