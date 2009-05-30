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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

مستند تبلیغاتی موسوی امشب از شبکه یک پخش می‌شود

مستند تبلیغاتی موسوی امشب از شبکه یک پخش می‌شود

مستند تبلیغاتی میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب ساعت 21:45 روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیشب مستند تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد پخش شد و امشب نوبت پخش مستند تبلیغاتی میرحسین موسوی ساخته مجید مجیدی است تا مخاطبان بیشتر با فعالیت‌های او آشنا شوند.

به گفته مجیدی، مستند "میرحسین و نمایش سبزپوش‌ها" حضور میرحسین موسوی را در جمع‌های مردمی به جذابترین شکل نشان می‌دهد و پس از آن نمایش لحظه‌های ناب را به تصویر می‌کشد.

این مستند شامل یک گفتگو با موسوی است که بخشی از خاطرات و فعالیت‌های او را بیان می‌کند. حتی یک صحنه مستند بازسازی شده نیست و فیلم،‌ سخنرانی‌های میرحسین و استقبال مردم از او در شهرهای مختلف کشور را به تصویر می‌کشد.

کد مطلب 887669

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