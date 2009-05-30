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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

خطیب مسجدالحرام:

"اخلاق" در استفاده از تکنولوژی معاصر مورد توجه قرار گیرد

"اخلاق" در استفاده از تکنولوژی معاصر مورد توجه قرار گیرد

شیخ عبدالرحمان سدیس خواستار استفاده از دستاوردهای تکنولوژی معاصر به بهترین وجه شد و گفت: اشاعه تکنولوژی معاصر گریزناپذیر است، از این رو استفاده از آنها باید در چارچوب اخلاق و شریعت اسلام باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، شیخ عبدالرحمان سدیس امام و خطیب مسجدالحرام از مسلمانان خواست تقوای خدا را پیشه کنند و مراحل مکاشفه و عرفان را بگذرانند.

وی با اشاره به اینکه انسان امروز در عصر انقلابهای تکنولوژی به سر می برد و نیازمند آرامش است، اظهار داشت: وسایل ارتباطی به سرعت توسعه می یابند و انسان را با خود همراه می کنند. ابتکار و خلاقیت از عقل انسان ناشی می شود که خداوند آن را در فرد قرار داده تا به واسطه آن پیشرفت کند.

شیخ سدیس با بیان اینکه این تکنولوژی ضررها و خطرهایی نیز به همراه دارند، تصریح کرد: وسایل ارتباطی چون تلفنهای همراه، کامپیوتر، دستگاهها، تجهیزات و شبکه های اطلاع رسانی روز به روز با گستردگی مواجه می شوند، اما این وظیفه مسلمان است که خود را از خطرات و ضررهای احتمالی آن حفظ کند.

خطیب مسجدالحرم با بیان اینکه مسلمانان باید پیشرفته ترین وسایل را مورد استفاده قرار داده و به بهترین وجه از تکنولوژی معاصر استفاده کنند، یادآور شد: در عین حال مسلمانان باید از خطرات ابزارهای روز آگاه بوده و خود را از آنها مصون بدارند .

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی پیشرفت می کند و ما را گریزی از آنها نیست، اطلاع رسانی دینی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: ما گنجینه های اخلاقی بسیاری در اختیار داریم که باید از آنها استفاده کرد، زیرا استفاده از تکنیکهای معاصر باید در چارچوب شریعت اسلام و اخلاق قرار گیرند.

کد مطلب 887670

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