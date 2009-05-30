"اخلاق" در استفاده از تکنولوژی معاصر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، شیخ عبدالرحمان سدیس امام و خطیب مسجدالحرام از مسلمانان خواست تقوای خدا را پیشه کنند و مراحل مکاشفه و عرفان را بگذرانند.

وی با اشاره به اینکه انسان امروز در عصر انقلابهای تکنولوژی به سر می برد و نیازمند آرامش است، اظهار داشت: وسایل ارتباطی به سرعت توسعه می یابند و انسان را با خود همراه می کنند. ابتکار و خلاقیت از عقل انسان ناشی می شود که خداوند آن را در فرد قرار داده تا به واسطه آن پیشرفت کند.

شیخ سدیس با بیان اینکه این تکنولوژی ضررها و خطرهایی نیز به همراه دارند، تصریح کرد: وسایل ارتباطی چون تلفنهای همراه، کامپیوتر، دستگاهها، تجهیزات و شبکه های اطلاع رسانی روز به روز با گستردگی مواجه می شوند، اما این وظیفه مسلمان است که خود را از خطرات و ضررهای احتمالی آن حفظ کند.

خطیب مسجدالحرم با بیان اینکه مسلمانان باید پیشرفته ترین وسایل را مورد استفاده قرار داده و به بهترین وجه از تکنولوژی معاصر استفاده کنند، یادآور شد: در عین حال مسلمانان باید از خطرات ابزارهای روز آگاه بوده و خود را از آنها مصون بدارند .

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی پیشرفت می کند و ما را گریزی از آنها نیست، اطلاع رسانی دینی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: ما گنجینه های اخلاقی بسیاری در اختیار داریم که باید از آنها استفاده کرد، زیرا استفاده از تکنیکهای معاصر باید در چارچوب شریعت اسلام و اخلاق قرار گیرند.