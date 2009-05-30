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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

هوشمند دلفان:

واگذاری امور شهری به نواحی موجب مشارکت بیشتر شهروندان می شود

واگذاری امور شهری به نواحی موجب مشارکت بیشتر شهروندان می شود

رئیس ستاد ناحیه محوری شهرداری منطقه هشت، از واگذاری امور مدیریت شهری به نواحی و محله ها در راستای اجرای طرح ناحیه محوری به عنوان یک فرصت ایده آل برای مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهری یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند دلفان با اشاره به اجرای موفق طرح ناحیه محوری در شرق تهران افزود: اداره پایتخت نیازمند مدیریت محله ای است و همه باید تلاش کنیم خدمات را از سطح محله های شهر آغاز کنیم.

وی، تجلی رویکرد ناحیه محوری و محله محوری را در گرو مشارکت همه شهروندان دانست و گفت: منطقه هشت نخستین منطقه در بین مناطق 22 گانه بوده که تمام امور و وظایف شهردار به شهرداران نواحی را تفویض اختیار کرده است.

دلفان ادامه داد: واگذاری امور به نواحی و محله ها باعث مشارکت بیشتر شهروندان در نگهداری از شهر خواهد شد و در نتیجه آن شاهد کاهش هزینه های شهرداری در حوزه خدمات خواهیم بود.

رئیس ستاد ناحیه محوری منطقه هشت افزود: مدیریت شهری از محل کاهش هزینه ها و صرفه جویی در پرداخت های غیرضرور می تواند این اعتبارات را در محلهای دیگر که مورد نیاز شهروندان است هزینه کند.

کد مطلب 887671

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