واگذاری امور شهری به نواحی موجب مشارکت بیشتر شهروندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند دلفان با اشاره به اجرای موفق طرح ناحیه محوری در شرق تهران افزود: اداره پایتخت نیازمند مدیریت محله ای است و همه باید تلاش کنیم خدمات را از سطح محله های شهر آغاز کنیم.

وی، تجلی رویکرد ناحیه محوری و محله محوری را در گرو مشارکت همه شهروندان دانست و گفت: منطقه هشت نخستین منطقه در بین مناطق 22 گانه بوده که تمام امور و وظایف شهردار به شهرداران نواحی را تفویض اختیار کرده است.

دلفان ادامه داد: واگذاری امور به نواحی و محله ها باعث مشارکت بیشتر شهروندان در نگهداری از شهر خواهد شد و در نتیجه آن شاهد کاهش هزینه های شهرداری در حوزه خدمات خواهیم بود.

رئیس ستاد ناحیه محوری منطقه هشت افزود: مدیریت شهری از محل کاهش هزینه ها و صرفه جویی در پرداخت های غیرضرور می تواند این اعتبارات را در محلهای دیگر که مورد نیاز شهروندان است هزینه کند.