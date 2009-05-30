فیلمبرداری "نیش و زنبور" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید هم اکنون مشغول گرفتن سکانسهایی از فیلم در هتل اوین هستند و تاکنون به غیر از ژاله صامتی تمام بازیگران جلوی دوربین رفتهاند. بازی صامتی از روز دوشنبه آغاز می شود. تدوین "نیش وز نبور" به طور همزمان توسط سیامک مهماندوست در حال انجام است.
فیلم کمدی "نیش و زنبور" داستان دو دوست کلاهبردار به نام رضا و اسد است که در یک رکبزنی حرفهای مقابل هم قرار میگیرند و ناگهان کسی از گرد راه میرسد که معادلهها را بر هم میزند. رضا عطاران، مریلا زارعی، ژاله صامتی، بیتا سحرخیز، الیزابت امینی، پوراندخت مهیمن و... بازیگران این فیلم هستند.
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: سروش صحت، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: آرش برومند، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، برنامهریز: محمد آهنگرانی، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی، مجری طرح: روحالله بهمنی، محصول آفتابنگاران.
"نیش و زنبور" نام موقت فیلم است و تغییر میکند. حمیدرضا صلاحمند سال 80 فیلم "زمانه" را کارگردانی کرد.
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