سرای ارباب زاده نیشابور در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا محمدی نیک پور پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری در محل سازمان میراث فرهنگی استان افزود: پس از تکمیل نهایی پرونده و تایید آن توسط شورای ثبت پرونده این اثر تاریخی به دفتر ثبت آثار سازمان متبوع جهت اقدامات بعدی ارسال و در تاریخ 18 آذر 87 به شماره 23913 به فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی قدمت این بنای تاریخی را به دوره قاجاریه نسبت داد و گفت: به لحاظ ویژگی های معماری این بنا و جهت مرمت و حفاظت اصولی ثبت این اثر صورت پذیرفته است.

محمدی نیک پور افزود: این بنای تاریخی از زمان ثبت، ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و مراقبت و حمایت از سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود و ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: مرمت و بازسازی اثر با تایید و نظارت این سازمان ممکن و تخلف از آنها برابر مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.

سرای ارباب زاده در خیابان امام خمینی (ره) بازار سرپوش شهرستان نیشابور در شش متری سمت راست ورودی بازار قرار گرفته است، پلان بنا تقریبا مستطیل شکل و دارای حیاط مرکزی است، که دور تا دور آن را اتاقهایی در دو طبقه در برگرفته است.

پوشش همه اتاق ضربی است و طاق نمای ورودی همه غرفه ها با آجرهای بندکشی شده قاب بندی شده است از ویژگی های بارز این بنا می توان به پلان کامل و نمای داخلی زیبای اثر و قرار گرفتن آن در اول بازار اشاره کرد.