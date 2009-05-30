محمد حسن‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در گروه اقتصاد شبکه یک ساخته می‌شود. فیلمنامه را ریحانه حسن‌زاده نوشته و داستان درباره زن و شوهری است که با مسائل اقتصادی آنها را در هر بخش می‌بینیم. مجموعه دو بازیگر دارد که هنوز انتخاب نشده‌اند.

وی افزود: تصویربرداری مردادماه در تهران شروع می‌شود. سعی شده در روایت این قصه‌ها که زمان هر یک از آنها چهار دقیقه است، تنوع و جذابیت را رعایت کنیم و بار آموزشی مجموعه خط داستانی آن‌را تحت تاثیر قرار ندهد.

حسن‌زاده به زودی کارگردانی یک فیلم 90 دقیقه‌ای را شروع می‌کند. وی کارگردانی برنامه پربیننده "نیمرخ" را در کارنامه دارد.

حسن‌زاده فیلم‌های تلویزیونی "حسرت" و "گودال"را کارگردانی کرده است. مجموعه "بیست" به کارگردانی حسن‌زاده و بازی حسین رفیعی، رابعه اسکویی، سوسن پرور و حامد کلاهداری از شبکه یک پخش می‌شود.