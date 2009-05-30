رشد 600 درصدی تنوع و حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز شنبه در همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران که درتهران در حال برگزاری است، سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایه های خارجی را از سیاستهای کلیدی و اصلی در بیشتر کشورهای در حال توسعه دانست و گفت: بر اساس این سیاست در سال 2007 ، 1800 میلیارد دلار سرمایه خارجی در جهان جذب شده که یک سوم آن توسط کشورهای در حال توسعه بوده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: جریان سرمایه گذاری خارجی درسال 2008 با توجه به بحران جهانی به طور عمومی 7 درصد رشد داشته و این موضوع در کشورهای در حال توسعه به منفی 15 درصد رسیده است.

حسینی تصریح کرد: به دلیل دسترسی شرکتهای بزرگ تولیدی صنعتی دنیا به منابع مالی- اعتباری روند کاهشی جذب منابع مالی در سال 2009 پیش بینی می شود که در این میان ایران به دلیل حفظ ثبات نسبی دارای شرایط بهتری است.

وی افزود: در شرایطی که جهان 80 درصد از ارزش و شاخص بازار سرمایه را از دست داده ، این شاخص در ایران کاهش اندکی داشته و به لحاظ ارزش افزایش یافته است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی از پیش بینی کوچک تر شدن 2.5 درصدی اقتصاد جهان در سال 2009 خبر داد و بیان داشت: به دلیل وجود شرایط تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و همچنین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 سرمایه گذاران خارجی می توانند با امنیت کامل در ایران حضور یابند.

حسینی از شتاب خصوصی سازی در سخن گفت و افزود: در اجرای این سیاست از طریق بورس، مزایده و مذاکره تاکنون 10 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران انجام شده است که این میزان با نرخ رشد شتابان تداوم خواهد داشت.

وی از تصویب انتشار 1.5 میلیارد یورو مشارکت ارزی دولتی در لایحه بودجه سال 88 خبر داد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم دولت موظف شده است تا فضا و بسترهای مناسب سرمایه گذاری و همچنین افزایش بهره وری به همراه رشد صادرات غیر نفتی را فراهم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ایجاد هیئت مقررات زدایی در سال 87 برای حذف موانع و قوانین دست و پاگیر در جریان سرمایه گذاری اشاره و گفت: در جهت حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2002 قانونی را در این رابطه تصویب کرده است.

حسینی به امتیازات برجسته ای مانند سرمایه گذارهای مستقیم خارجی ، عدم وجود محدودیت در بخشها و زیربخشها ، محدودیت و حجم سرمایه گذاری ، درصد مشارکت خارجیان، خروج سود و انواع سرمایه گذاری خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: دسترسی به بازار 300 میلیون نفری، منطقه مواد خام، ذخایر، تنوع آب و هوایی و انرژی از اهداف موجه برای سرمایه گذاران خارجی می تواند مطرح باشد.

وی به رشد 600 درصدی تنوع و حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران در طی 4 سال گذشته پرداخت و گفت: جذب و ورود سرمایه های خارجی به کشور 300 درصد رشد داشته است و بهبود روند افزایش و جذب سرمایه های خارجی در راستای اصلاحات اقتصادی را تحکیم می کنیم.