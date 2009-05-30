جمع آوری 30 میلیارد ریال زکات در خوزستان

سید صاحب سید نور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه برای ترویج و فرهنگ سازی فریضه زکات سال گذشته 12 همایش در سراسر استان برگزار شد، افزود: با توجه به تفاهمنامه کمیته امداد با سازمان همیاری دهیاری های کل کشور در راستای عمران و خدمات فرهنگی این تفاهمنامه میان این شوراها تبیین شد که در این مدت 700 رئیس شورا، 600 دهیار، 500 کشاورز نمونه که بالای 200 هکتار زمین را زیرکشت داشتند و در مجموع 1560 نفر حامی زکات به صورت افتخاری انجام وظیفه می کنند.

سید نور خاطرنشان کرد: ما با استفاده از نظرات افراد نیکوکار و مسئولان ارشد استان و ارتباط تنگاتنگ با آنها زکات را در استان ساماندهی می کنیم تا بتوانیم خدمات عمرانی خوبی را در سطح روستاها ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه در شناسایی افراد خیر و نیکوکار حرکت های خوبی در سطح استان انجام شده است، تصریح کرد: حامیان کمیته امداد را بر اساس تحصیلات تقسیم بندی کردیم که در این میان سه هزار نفر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، هشت هزار نفر فوق دیپلم و10 هزار نفر دیپلم و زیر دیپلم به صورت افتخاری با کمیته امداد همکاری می کنند که برای سازماندهی نیروها از توان آنها بهره می بریم.

وی با بیان اینکه 60 هزار نفر در طرح اطعام نیازمندان در ماه رمضان از طریق کمیته امداد اعلام آمادگی کردند، ادامه داد: 20 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد خوزستان قرار دارند که تاکنون 17 هزار نفر از آنها دارای حامی شده اند.

وی در خصوص نامه های مردمی دور دوم سفر ریاست جمهوری گفت: تاکنون 300 هزار نامه مردمی به دست ما رسیده که در این خصوص ستادی تشکیل شده تا نامه ها را به تفکیک شهرستان و موضوع مورد بررسی قرار داده و با تهیه گزارشی از آنها به افراد پاسخ داده می شود که انتظار داریم این تعداد تا سقف 700 هزار نامه افزایش یابد.