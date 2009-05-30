فوران آتشفشان در آسیا علت انقراض دسته جمعی در 250 میلیون سال پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لیدز کشف کردند که این فوران آتشفشانی در استان فعلی "امیشان" در جنوب غرب چین اتفاق افتاده و حدود نیم میلیون کیلومتر مربع گذاره را آزاد کرده است. در اثر این فوران عظیم بخش زیادی از حیات دریایی تمام دنیا نابود شده است.

این دانشمندان توانستند دوره دقیق فوران و انقراض دسته جمعی مرتبط با آن را شناسایی کنند. در حقیقت این دانشمندان با کمک لایه های مختلف صخره های رسوبی محتوی فسیلهای دریایی نشان دادند که صخره های فسیلی شده ای که بلافاصله پس از دوره فوران شکل گرفته اند کاملا با فسیلهای قبل از آن متفاوت هستند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این دیرینه شناسان که نتایج یافته های خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند کشف کردند از آنجا که این فوران در نزدیکی آبهای کم عمق اتفاق افتاده موجب شده است که به سرعت تعداد زیادی از جانداران دریایی منقرض شوند.

همچنین انتشار دی اکسید گوگرد ناشی از بخارات این گدازه ها در اتمسفر زمین موجب شده است که در 250 میلیون سال قبل انقراضهای دسته جمعی در سراسر دنیا رخ دهد.