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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

رئیس جمهور آّینده باید اصل اساسی اندیشه اش عدالت باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر بنیاد جهانی هولوکاست با بیان اینکه افرادی را به قدرت برسانیم که اصل اساسی اندیشه شان عدالت باشد گفت: احمدی نژاد بالاترین افتخار خود را نوکری ملت ایران می داند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی رامین پیش از ظهر شنبه در جمع مردم نه دره مشهد گفت: افرادی را به حاکمیت برسانیم که اصل اساسی اندیشه شان عدالت باشد و در ضمن تربیت شده روحانیت اصیل و ولایت شیعی نیز باشند.

وی افزود: برخی افراد نوکر احزاب سیاسی اند، برخی دیگر نوکر ثروتمندانی هستند که هزینه تبلیغاتی آنها را تامین می کنند و برخی ها نیز نوکر بیگانگانی هستند که از آنها حمایت می کنند اما احمدی نژاد به عنوان فرزند انقلاب و سرباز ولایت بزرگترین افتخار خود را نوکری ملت ایران می داند.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: احمدی نژاد معتقد است که باید آقایی ملت پرافتخار ایران و شایستگی های آنها را به رخ جهانیان بکشیم و بر این مسئله اصرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: دولت نهم با رها کردن تهران و سفر به شهرستانها سعی کرد تا علاوه بر دیدار با مردمی که بدنبال خدمت به اسلام و ولایت هستند با مشکلات از نزدیک آشنا شود و درصدد رفع آنها برآید.

رامین در جمع مردم مشهد در مسجد هجرت مشهد نیز گفت: تبدیل مسجد به نمازخانه نقیصه ای است که باید به دست مومنین اصلاح شود.

وی افزود: در قبل از انقلاب در مساجد جرات صحبت کردن نداشتیم و هر چند امروز 30 سال از انقلاب گذشته است اما هنوز فضای مساجد به گونه ای که مطلوب پیامبر (ص) بوده نشده است.

دبیر بنیاد جهانی هولوکاست افزود: در زمان پیامبر (ص) مساجد علاوه بر محل اقامه نماز محل بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز بوده است اما امروزه افرادی که می خواهند وارد عرصه سیاسی شوند حزب سیاسی تشکیل می دهند و پشت درب های بسته برای کشور تصمیم می گیرند و این معضلی است که باید در جهت رفع آن تلاش کرد و با رفع آن قرآن در عمل اجرا خواهد شد.

در پایان مردم منطقه نه دره مشهد مشکلات خود را با مشاور رئیس جمهور مطرح کردند و از وی خواستند تا مشکلات آنها حل کند.

کد مطلب 887686

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