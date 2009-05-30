رئیس جمهور آّینده باید اصل اساسی اندیشه اش عدالت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی رامین پیش از ظهر شنبه در جمع مردم نه دره مشهد گفت: افرادی را به حاکمیت برسانیم که اصل اساسی اندیشه شان عدالت باشد و در ضمن تربیت شده روحانیت اصیل و ولایت شیعی نیز باشند.

وی افزود: برخی افراد نوکر احزاب سیاسی اند، برخی دیگر نوکر ثروتمندانی هستند که هزینه تبلیغاتی آنها را تامین می کنند و برخی ها نیز نوکر بیگانگانی هستند که از آنها حمایت می کنند اما احمدی نژاد به عنوان فرزند انقلاب و سرباز ولایت بزرگترین افتخار خود را نوکری ملت ایران می داند.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: احمدی نژاد معتقد است که باید آقایی ملت پرافتخار ایران و شایستگی های آنها را به رخ جهانیان بکشیم و بر این مسئله اصرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: دولت نهم با رها کردن تهران و سفر به شهرستانها سعی کرد تا علاوه بر دیدار با مردمی که بدنبال خدمت به اسلام و ولایت هستند با مشکلات از نزدیک آشنا شود و درصدد رفع آنها برآید.

رامین در جمع مردم مشهد در مسجد هجرت مشهد نیز گفت: تبدیل مسجد به نمازخانه نقیصه ای است که باید به دست مومنین اصلاح شود.

وی افزود: در قبل از انقلاب در مساجد جرات صحبت کردن نداشتیم و هر چند امروز 30 سال از انقلاب گذشته است اما هنوز فضای مساجد به گونه ای که مطلوب پیامبر (ص) بوده نشده است.

دبیر بنیاد جهانی هولوکاست افزود: در زمان پیامبر (ص) مساجد علاوه بر محل اقامه نماز محل بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز بوده است اما امروزه افرادی که می خواهند وارد عرصه سیاسی شوند حزب سیاسی تشکیل می دهند و پشت درب های بسته برای کشور تصمیم می گیرند و این معضلی است که باید در جهت رفع آن تلاش کرد و با رفع آن قرآن در عمل اجرا خواهد شد.

در پایان مردم منطقه نه دره مشهد مشکلات خود را با مشاور رئیس جمهور مطرح کردند و از وی خواستند تا مشکلات آنها حل کند.