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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

فیلمبرداری "زندگی با چشمان بسته" آخر هفته به پایان می‌رسد

فیلمبرداری "زندگی با چشمان بسته" آخر هفته به پایان می‌رسد

فیلمبرداری "زندگی با چشمان بسته" به کارگردانی رسول صدر‌عاملی اواخر هفته در تهران به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید هم اکنون در منطقه نیاوران مشغول فیلمبرداری صحنه‌های پایانی فیلم در شب هستند وحامد بهداد که در جشنواره فیلم کن حضور داشت به گروه اضافه شده است.  تدوین همزمان توسط هایده صفی‌یاری انجام می شود.

فیلم داستان خواهر و برادرى است که در یک محله قدیمى زندگی می‌کنند و با اتفاقات زیادی روبرو می‌شوند. ترانه علیدوستی، پولاد کیمیایی، فرهاد قائمیان، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام پاوه‌نژاد، اندیشه فولادوند، آناهیتا افشار، علی مردانی، گلاره شهبازیان، مهدی اسلامپور و عاطفه رضوی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

"زندگی با چشمان بسته" پس از "دیشب باباتو دیدم آیدا"، "من ترانه پانزده سال دارم" و "دختری با کفش‌های کتانی" به نوعی بیانگر دغدغه‌های اجتماعی صدرعاملی است. این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ای از محمود اربابی جلوی دوربین رفته است.

عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی، عکاس: مریم تختکشیان، روابط عمومی: افسانه فراهانی و تهیه‌کننده: محمدرضا تخت‌کشیان.

صدرعاملی فیلم‌های "پاییزان"، "هر شب تنهایی"، "قربانی" و "گل‌های داودی" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 887689

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