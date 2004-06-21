ثريا قاسمي با يك بازيگر روسي هم بازي مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، مجموعه تلويزيوني " اولين گناه " كه تصويربرداري آن به پايان رسيده است، داستان زندگي يك كارخانه دار جوان ايراني را روايت مي كند كه به اينترنت علاقه زيادي دارد. وي از طريق يكي از سايت هاي اينترنتي با دختري روسي به نام سونيا آشنا مي شود و با او چت مي كند. اين آشنايي به زودي ريشه مي گيرد و كارخانه دار كه به سونيا علاقمند شده است از او درخواست مي كند براي برقراري آشنايي هاي بيشتر به ايران بيايد. اين دختر در ميان راه با دختري ايراني به نام كتايون آشنا مي شود. اين دختر سونيا را از سر راه بر مي دارد و دختر ديگري را به ملاقات كارخانه دار جوان مي فرستد.

در اين سريال سوئيلا مورتاوا نقش سونيا را به عهده دارد كه در برابر ثريا قاسمي، محمد صادقي، آزيتا لاچيني و بهزاد فراهاني به عنوان بازيگران روبرو به ايفاي نقش مي پردازد.

محسن فردرو كارگردان و تهيه كننده " اولين گناه" درباره مضمون اين سريال مي گويد: درونمايه داستان را يك موضوع اجتماعي تشكيل مي دهد و اين مجموعه تلويزيوني نگاهي به شرايط كنوني جامعه ما دارد. همچنين در اين سريال اشاره هايي به مساله اينترنت مي شود واستفاده هاي صحيح و نابجايي كه توسط جوانان ما از اين رسانه صورت مي گيرد.

در اين سريال مديريت تصويربرداري را داود عبدالحسين زاده به عهده دارد و طراحي گريم برعهده عبدالله اسكندري گذاشته شده است. همچنين طراحي صحنه و لباس اين مجموعه را مهلا زماني انجام داده است.

مجموعه تلويزيوني " اولين گناه " در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي براي پخش آماده مي شود.

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