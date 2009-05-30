تبلیغات انتخابات نباید به صحنه رقابت برای رسیدن به قدرت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد محسن دعایی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم مشهد افزود: محور حرکت ما بصیرانه است و مقصد اساسی ما گسترش تفکر توحیدی و ولایی است و چون هدف ما خدایی است، هرگاه ذره ای غیرخدا در کار ما وارد شود آنگاه مسیر ما عوض خواهد شد.

مسئول موسسه تحقیقات علوم اسلامی گفت: متاسفانه امروز در لحن و شیوه عده ای از کاندیداها چیزی جز تنازع برای رسیدن به قدرت نمی بینیم در حالی که باید در عرصه انتخابات برای حاکمیت دین و حاکمیت اندیشه دینی تلاش شود.

دعایی تصریح کرد: اگر مسیر حرکت روشن باشد، مردم تفاوتها را احساس خواهند کرد و به قول آیت الله مظاهری شما باید خود را در جهاد اکبر تصور کنید و انتظار موشک باران را داشته باشید و در پایان شما مانند فردی خواهید بود که ازجهاد اکبر بازگشته است و این جهاد اکبر جهاد با نفس خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: باید با پالایش نیت خود و در جهت حفظ دین بکوشیم و سعی کنیم این پرچم بیش از پیش برافراشته شود.

در ادامه مراسم حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای ستادهای مردمی محمود احمدی نژاد در مشهد گفت: باید فردی را انتخاب کنیم که علاوه بر اصلح بودن، خواسته های ولایت را اجرا کند.

وی تصریح کرد: ببینید کدام کاندیدا هدفش خدایی است، پس از آن با بکارگیری تمام تلاشتان به وظیفه خود عمل کنید و به نتیجه فکر نکنید زیرا هرآنچه خدا بخواهد همان خواهد شد.

آقا تهرانی رضای خدا را موجب برکت کارها دانست و افزود: مرحوم آیت الله بهجت شخصیتی بود که لحظه لحظه عمرش را برای خدا صرف کرد بهمین جهت آیت الله بها الدینی وی را ثروتمندترین فرد دنیا می دانست پس تلاش کنید همواره رضای خدا را در نظر داشته باشید.