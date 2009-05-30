18 دفتر هیئت بازرسی انتخابات در کرج فعال می شود

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این دفاتر در مناطق 10 گانه شهرداری کرج و شهرهای اقماری و بخشهای شهرستان دائر می شود و پیش بینی می شود جریان بازرسی انتخابات در شهرستان کرج به کمک آنها به نحو بسیار مطلوبی انجام گیرد.

مهدی نادری ادامه داد: نزدیک 700 صندوق اخذ رای انتخابات در شهریتان کرج برپا خواهد شد که هر صندوق یک بازرس دارد.

وی بیان کرد: هر 10 صندوق نیز یک سربازرس دارد که به این ترتیب در زمان انتخابات در سطح شهرستان 70 سربازرس فعال خواهند بود.

این مسئول تاکید کرد: کرج از معدود شهرستانهایی که اعضای هیئت بازرسی انتخابات آن پنج نفر است که دلیل این امر این است که جمعیت این شهرستان از بسیاری از شهرستانها و استانهای دیگر بیشتر است که این امر می طلبد تعداد اعضای هیئت یادشده متناسب با جمعیت باشد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج با بیان اینکه اعضای بازرسی سایر شهرستانها سه نفر هستند، افزود: اهمیت زیاد شهرستان کرج از دلایل دیگر اختصاص پنج نفر برای هیئت بازرسی انتخابات در آن است

نادری خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت ملاحظه تخلفات مربوط به انتخابات می توانند مورد را به دفاتر فرعی هیئت بازرسی انتخابات که آدرس و شماره آنها نزد شهرداریهای هر منطقه شهر و بخش شهرستان موجود است، گزارش دهند.