آبفای غرب استان تهران در خصوص گسترش فضای سبز ادارات هشدار داد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این هشدار اظهار داشت: لازم است ادارات ضمن جلوگیری از گسترش غیرمنطقی فضای سبز خود برای آبیاری فضای سبز موجود تا حد امکان از آب شرب شهری استفاده نکنند، ضمن اینکه در این زمینه روش آبیاری با تانکر، هدایت ناودانهای هر ساختمان به داخل فضای سبز و نیز استفاده از مخازن ویژه از جمله راهکارهای مناسب است.

وی ادامه داد: همچنین لازم است برای آبیاری فضای سبز بهترین زمان انتخاب شود که این زمان قبل از طلوع آفتاب یا بعد از غروب است.

این مسئول تاکید کرد: همواره باید کم آبی احتمالی را در نظر داشته باشیم و براین اساس عمل کنیم که در این زمنیه کاشت گیاهان مقاوم در برابر خشکی به جای چمن کاری بسیار مفید است و در عین حال به طور غیرمستقیم به تحقق اصلاح الگوی مصرف کمک می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران افزود: جلوگیری از ایجاد نشتهای پنهان آب و استفاده از وسایل کاهش دهنده مصرف آب از دیگر مواردی که ادارات باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

نوری یادآور شد: مسئولان و روسای ادارات و نهادها در تحقق اصلاح الگوی مصرف نقش مهمی بر عهده دارند و باید با ارائه الگوهای مطلوب به کارکنان خود فرهنگ صحیح مصرف را به بهترین نحو ترویج کنند.

وی عنوان کرد: ادارات، نهادها، دستگاهها و مراکز آموزشی فراوانی در شهرستان کرج وجود دارد که عملکرئ مطلوب هر یک از آنها در زمینه اصلاح الگوی مصرف می تواند نقش مهمی در اصلاح این الگو در سطح استان و منطقه داشته باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بحث اصلاح الگوی مصرف به یکی از مباحث مهم مطرح شده در سطح دستگاهها و ادارات تبدیل شده و لازم است مسئولان، روسا و پرسنل آنها برای تحقق اصلاح این الگو از اداره و دستگاه خود شروع کنند.