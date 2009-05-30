بهره برداری از باغ موزه دفاع مقدس تا پایان تابستان 88

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر تشکری نیا افزود: در ابتدا قرار بود تا این پروژه در دو فاز اجرا شود که به دستور شهردار تهران، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه یافته است تا شاهد افتتاح باغ موزه دفاع مقدس در یک مرحله باشیم .

وی خاطر نشان کرد: این پروژه ارزشی و معنوی، بسیار بزرگ و حساس است و امیدواریم تا در هفته دفاع مقدس و در پایان تابستان امسال به بهره برداری برسد .

به گفته تشکری نیا، با توجه به این که این مجموعه ، فضایی است که معنویت جنگ هشت ساله و دلاوری رزمندگان ما را نشان می دهد ، برای نسل امروز که خاطره ای از آن روزگار ندارند بسیار جذاب خواهد بود ، ضمن آن که خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از مردم کشور ما را زنده خواهد کرد و کسانی که به این مجموعه می آیند با استفاده از این فضا و فضای باز مفرح این مجموعه ، خاطره ای خوش را از سپری کردن زمانشان در این مکان خواهند داشت .

وی افزود: در این اراضی علاوه بر باغ موزه دفاع مقدس، باغ هنر، باغ کتاب، باغ قرآن و غیره در نظر گرفته شده است تا قابل استفاده برای همه شهروندان باشد و این اراضی به عنوان آدرسی برای تفریح مردم شناخته شود .

تشکری نیا ساخت این پروژه را با در نظر گرفتن همه استانداردهای بین المللی دانست و تصریح کرد: باغ موزه دفاع مقدس تمام ویژگیهای یک موزه با استانداردهای بین المللی را در خود دارد و در هر هفت منزل آن از آخرین فن آوری روز دنیا استفاده شده است تا بازگو کننده بخشهایی از دفاع مقدس باشد .

وی با اشاره به استفاده از فن آوریهای مدرن در این پروژه اظهارکرد: با امکاناتی که برای این باغ موزه در نظر گرفته شده ، امکان تغییر سریع سناریوی موزه در طول زمان بهره برداری مانند موزه های بزرگ دنیا وجود دارد ، ضمن این که در برنامه ریزی این مجموعه به این موضوع توجه شده است که در اینده امکان برگزاری مراسم فرهنگی هنری مرتبط با مووضع دفاع مقدس اعم از جشنواره های فیلم ، تئاتر، هنرهای تجسمی و غیره را در خود داشته باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران افزود: تلاش شده تا موزه دفاع مقدس شکلی متفاوت با موزه‌ های دیگر و به شکلی کاملا فعال، پویا و کاربردی برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب طراحی و ساخته شود و فضای خشک و بی‌ روح موزه ‌های معمول دیگر را نداشته باشد.

وی قرار گرفتن باغ موزه دفاع مقدس در کنار باغ ایرانی و فضاهای دیگر فرهنگی و تفریحی تنوع و امکان جذب بیشتر برای جوانان را به همراه دارد.