سرنوشت مبهم دو پروژه مرتبط با صنعت نفت در جهاد دانشگاهی

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرارداد ساخت پنج دکل حفاری از سوی محققان جهاددانشگاهی با حمایت رئیس جمهور و وزیر نفت منعقد شده است اما با وجود اینکه انعقاد قرارداد پس از مذاکرات طولانی انجام و جهاددانشگاهی نیز ضمانت های بانکی مورد نیاز را ارائه کرد به دلیل بحران مالی وزارت نفت هنوز مبلغ مورد نیاز برای ساخت را تامین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد ساخت تجهیزات درون چاهی در رشته های تکمیلی که تجهیزاتی استراتژیک هستند نیز به همین سرنوشت دچار شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم توجه صنعت نفت کشور به توانمندی محققان ایرانی و تامین اعتبار مورد نیاز برای این بخش از تحقیقات داخلی گفت: صنعت نفت ایران و مسئولین مرتبط با توسعه فناوری داخلی باید بودجه های مجزایی را در نظر گیرند تا بدست آوردن فناوری ساخت این گونه تجهیزات با کمبود منابع مرتبط نشود.

طیبی اضافه کرد: ما اگر بتوانیم به تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت دست پیدا کنیم همین تجهیزات می توانند منابع مورد نیاز آن را تامین کنند ولی متاسفانه سرنوشت این پروژه ها با کمبود منابع مالی گره می خورد و به تاخیر افتادن پروژه ها از نظر استراتژیک درست نیست.