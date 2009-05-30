کلمات هم مزه دارند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید نشان می دهد انسانها علاوه بر اینکه قادرند شکل و بعد صدا را تشخیص دهند می توانند مزه صدا را نیز درک کنند. این ترکیب تجربیات حسی یا جابجایی حسی بر روی درک انسان تاثیر گذاشته و در ایجاد ترکیبی از احساسات متقارن کمک می کند.

جابجایی حسی به تنهایی موقعیتی کمیاب و غیر طبیعی است که در میان کمتر از یک درصد از جمعیت جهان رواج دارد. این پدیده اشکال مختلفی دارد که طبق این فرمها برخی افراد قادر به دیدن اصوات هستند. در این صورت فرد می تواند صوت خاصی را به شکل ذرات رنگی مشاهده کند. در برخی دیگر از افراد این شرایط به شکل دیدن رنگهای مختلف در هنگام خواندن متنی سیاه و سفید دیده می شود.

اما چارلز اسپنس محقق دانشگاه آکسفورد معتقد است تمامی ما به گونه ای با این پدیده درگیر هستیم. وی به همکاری دیگر دانشمندان بر روی 12 داوطلب آزمایش کرده و طی این آزمایش یک تصویر در طی دوره های زمانی متفاوت و همزمان با پخش اصواتی با تن پایین و بالا نمایش داده شد. تصاویر نمایش داده شده در این آزمایش نقاط بزرگ و کوچک سیاه و یا شکلی دایره مانند و بسیار عادی بوده است.

داوطلبان طی آزمایش موظف بودند اعلام کنند ابتدا تصویر را می بینند و بعد صدا را و یا اول صدا به گوششان می رصد و پس از آن تصویر را مشاهده می کنند. نتایج نشان می دهد که نقاط بزرگ و اشکال گرد با تن صدای پایین همراه هستند. همچنین تن بالای صدا نیز با نقطه کوچک سیاه در ارتباط هستند.

خصوصیتی که در تمامی پدیده های جابجایی حسی وجود دارد این است که تن های خاص و یا کلمات معین همیشه در ذهن انسان رنگ یا طعم مشابهی را به وجود می آورند و بر همین اساس دانشمندان معتقدند می توان توانایی انسان را در تشخیص طعم افزایش داد.

آزمایش بر روی کلماتی با صداهای نرم و صداهای خشن در سال 1929 و توسط ولفگانگ کوهلر ارائه شد. وی در این آزمایش از داوطلبان درخواست کرد تا اعلام کنند نامهای بی معنی و ساختگی "کی کی" و "بوبا" بر روی چه شکل خاصی گذاشته شود.

اکثریت در این آزمایش نام "کی کی" را برای شکلی گوشه دار و نارنجی و نام "بوبا" را برای شکلی گرد و بنفش انتخاب کردند. اسپنس نیز با انجام آزمایشی مشابه دریافت داوطلبان بر روی غذاهایی که محتویات آن کروی شکل و با طعم تمشک کوهی است نامی با تن صدای بالاتر و بر روی غذاهایی با محتویات زاویه دار و طعم پنیر نامی با تن صدای تیزتر می گذارند.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان آکسفورد در حال حاضر با همکاری با آشپز معروف جهانی هستون بلومنتال در تلاشند تجربیات شنیداری را با غذاها و طعمهای مختلف ترکیب کرده و اتصال دهند.