وزیر خارجه آلمان خواستار پایان شهرک سازی رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانک والتر اشتاین مایر" در مصاحبه با خبرگزاری آلمان در ادامه گفت : ساخت واحدهای مسکونی جدید و یا توسعه شهرکهای موجود در بیت المقدس از سوی اسرائیل غیر قابل است.

به گفته وزیر امورخارجه آلمان، موضع برلین و واشنگتن در قبال شهرک سازی رژیم صهیونیستی یکسان است.

اشتاین مایر در ادامه با اشاره به دیدگاه های مشترک اروپا و آمریکا درباره روند صلح خاورمیانه و با تاکید بر طرح تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه برای پایان دادن به مناقشه فلسطینیها با رژیم صهیونیستی گفت : اتحادیه اروپا و آمریکا باید با یک صدا در این باره صحبت کنند.

درهمین رابطه رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه پس از مذاکره با ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در واشنگتن، از رژیم اسراییل خواست تا شهرک سازی را در کرانه باختری متوقف کند.

"باراک اوباما" ضمن اشاره به این نکته که آمریکا هم پیمان رژیم اسراییل است، گفت: توقف شهرک سازی در کرانه باختری بخشی از مسئولیت اسراییل در برنامه صلح و طرح دو دولتی است.

وی مجددا به تعهد خود برای تشکیل یک دولت مستقل در فلسطین تاکید کرد و افزود: کاملا طرفدار تشکیل یک دولت مستقل در فلسطین به منظور پایان دادن به درگیری های موجود در خاورمیانه است.

بر اساس این گزارش رژیم اسرائیل برای اولین بار در 26 سال گذشته اقدام به شهرک سازی در شمال کرانه باختری کرده است. بر اساس طرح جدید شهرک سازی در کرانه باختری، قرار است 20 واحد مسکونی در منطقه "ماسکیوت" جدید ساخته شود و هم اکنون پیمانکاران مشغول اجرای بخشهای زیر سازی این واحد های مسکونی هستند.