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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

فوزی صلوخ:

مقاله اشپیگل شکست اسرائیل در لبنان را به تصویر کشید

مقاله اشپیگل شکست اسرائیل در لبنان را به تصویر کشید

وزیر امور خارجه لبنان با بیان اینکه تل آویو خواهان صلح نیست، مقاله اخیر اشپیگل علیه حزب الله را تصویر کننده شکست رژیم صهیونیستی در کشورش خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی صلوخ در گفتگو با روزنامه "الرایه" چاپ قطر درباره مقاله اخیر مجله اشپیگل که در آن حزب الله را به دست داشتن در ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان متهم کرده بود اظهار داشت: این مقاله به طور کل بی پایه و اساس است و دارای هیچ مستندات قضایی و قانونی نیست و حتی دادستان کل [دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری] نیز از انتشار چنین اخبار دروغی تعجب کرده است.

وی در ادامه گفت: این مجله باید به خوانندگان خود احترام بگذارد و پیش از انتشار مطالب از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل کنند.

صلوخ با بیان این مطلب افزود: اشپیگل با طرف هایی ارتباط دارد که تمایل دارند امنیت و ثبات لبنان را بر هم بزنند.

وزیر امور خارجه لبنان در ادامه گفت: اسرائیل خواهان صلح نیست و همواره اراضی عربی را در نواحی قدس شریف مصادره، برادران فلسطینی را از منازلشان بیرون و به جای آنها شهرک های جدید احداث می کند.

کد مطلب 887707

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