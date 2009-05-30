به گزارش خبرنگار مهر ، محمود بهمنی امروز شنبه در حاشیه همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران که در تهران در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران از راه اندازی سیستم یکپارچه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این سیستم زوجهای جوان از منزل و در هر نقطه ای از کشور از طریق اینترنت می توانند تسهیلات ازدواج به مبلغ 40 میلیون ریال استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کمتر از یک هفته وام پرداخت می شود، گفت: تا یکسال نیز پس از ازدواج زوجهای جوان می توانند برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبت نام نمایند و این طرح تداوم خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن دستورالعمل قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و با اشاره به اینکه این قانون مصوب سال 51 است که طی 37 سال گذشته هیچ تغییری نکرده است، گفت: یک تیم 10 نفره در بانک مرکزی بیش از سه سال بر روی این دستورالعمل کار کردند که هم اکنون برای تصویب به هیئت دولت و پس از آن مجلس ارائه خواهد شد.

بهمنی همچنین گفت: قانون بانکداری بدون ربا نیز تغییراتی کرده است که آماده ارائه به دولت برای تصویب است.

وی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی پروژه های نفتی را از محل منابع ارزی خود تامین مالی می کند، گفت: اما اگر این طرحها دولتی باشد، نیاز به مجوز مجلس دارد و اگر متعلق به بخش خصوصی باشد، از محل حساب ذخیره ارزی تامین مالی می شود.

بهمنی تاکید کرد: زمانی خصوصی سازی کامل است که مدیریت آن نیز به دست بخش خصوصی انجام شود. وی با تاکید بر اینکه بانکها داراییهای بالقوه زیادی دارند، گفت: روند سودآوری بانکهای کشور مناسب است.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از راههای کمک به افزایش تولید را به ویژه در شرایط بحران مالی جهانی، افزایش سرمایه بانکهای دولتی دانست و گفت: طرح ارائه شده توسط بانک مرکزی به مجلس در این خصوص تصویب نشد.

وی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید تاکید کرد. بهمنی گفت: بانک مرکزی منابع مالی بخش ایرانی، سرمایه گذاریهای مشترک با خارجیان در کشور را تامین می کند.

وی با تاکید بر اینکه از حضور بانکهای خارجی در کشور استقبال می کنیم، اظهار داشت: همچنین ما نیز درصدد افزایش واحدهای بانکی خود در کشورهای خارجی هستیم.

بهمنی از وجود 7 درخواست تاسیس بانکهای خارجی در کشور خبر داد و گفت: 2 تقاضای آن در حال نهایی شدن است و ما نیز تاسیس شعبه بانکهای ایرانی در خارج از کشور را پیگیری می کنیم.