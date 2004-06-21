به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محمدرضا احمدنسب افزود: عمليات اجرايي ساخت تصفيه‌‌خانه كرج از اواخر سال 80 آغاز شده و مدول اول از مرحله نخست آن تاكنون 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين پروژه با صرف هزينه 25 ميليارد ريال، اواسط تابستان 1383 به بهره‌برداري برسد كه در اين مرحله براي جمعيتي بالغ بر280 هزار نفر، روزانه 84 هزار مترمكعب فاضلاب تصفيه خواهد شد.

به گفته احمد نسب علاوه بر حفظ منابع سفره‌هاي زيرزميني آب ‎آشاميدني منطقه از خطر آلودگي حفظ خواهد شد و پساب حاصل از تصفيه‌ فاضلاب براي مصارف كشاورزي، فضاي سبز، تغذيه سفره‌هاي زيرزميني، مصارف صنعتي و... استفاده خواهد شد.

وي افزود: از آنجاييكه بخش عمده منابع تأمين آب شرب غرب استان تهران را سفره‌ هاي زيرزميني تشكيل مي‌دهند، حجم بالاي فاضلاب توليدي مي‌تواند بر منابع زيرزميني اثر سوء داشته باشد. به همين دليل عمليات اجرايي شبكه فاضلاب كرج از تيرماه 1374 آغاز شده و در سالهاي اخير، هم اعتبارات جذب شده و هم ميزان لوله‌گذاري انجام شده، افزايش داشته است.

وي، ميزان لوله‌گذاري انجام شده در سال 80 را بالغ بر 13 كيلومتر و در سال 82 بالغ بر 27 كيلومتر ذكر كرده و اظهار اميدواري كرد در سال 83 ، 26 كيلومتر لوله‌ گذاري انجام شود.

مهندس احمد نسب ميزان اعتبار تخصيص يافته براي اجراي طرح فاضلاب كرج را در سال 83، بالغ بر 40 ميليارد ريال در مناطق كوي مهر، عظيميه، حصارك و خيابانهاي درختي و مطهري، اعلام كرد و گفت: تا كنون 103 كيلومتر لوله‌ گذاري شبكه فاضلاب در كرج با صرف هزينه 131 ميليارد ريال انجام شده است.

