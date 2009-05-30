تیم ملی واترپلو از صعود به لیگ جهانی بازماند / شکست برابر استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ جهانی واترپلو منطقه آسیا- اقیانوسیه که با شرکت تیم های واترپلو کشور استرالیا ( تیم سوم لیگ جهانی و فینال 2008) ، ژاپن (نایب قهرمان بازی های آسیایی قطر) ، نیوزلند و تیم ملی کشورمان در اوکلند نیوزلند جریان دارد با شکست 20 بر 7 تیم ملی واترپلو مقابل استرالیا همراه بود . به این ترتیب استرالیا در حال حاضر با 15 امتیاز به عنوان تیم اول منطقه آسیا – اقیانوسیه به مرحله پایانی لیگ جهانی واترپلو صعود کرد . تیم ژاپن که در حال حاضر 9 امتیازی است نیز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نهایی شد.



مرحله مقدماتی زون آسیا – اقیانوسیه لیگ جهانی واترپلو فردا یکشنبه با برپایی دو مسابقه در نیوزلند به پایان می رسد که طی آن در نخستین بازی از ساعت 6 صبح به وقت تهران تیم ملی واترپلو کشورمان که به عنوان تیم سوم گروه از صعود به مرحله نهایی بازماند مقابل تیم میزبان نیوزلند قرار می گیرد ( دیدار رفت دو تیم با نتیجه 12 بر 8 بود به سود تیم کشورمان در استرالیا به پایان رسید ) و پس از آن در آخرین مسابقه دو تیم استرالیا و ژاپن به مصاف هم می روند .



به این ترتیب با صعود تیم های استرالیا و ژاپن به مرحله پایانی لیگ جهانی واترپلو چهره 8 تیم برگزار کننده فینال هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو مشخص شد. تیم های کرواسی ، استرالیا ، صربستان و مونته نگرو ( اروپا )، آمریکا (قاره آمریکا) ، آفریقای جنوبی (آفریقا)، استرالیا و ژاپن ( آسیا – اقیانوسیه ) ، 8 تیم صعود کننده به مرحله نهایی لیگ جهانی واترپلو هستند . این رقابت ها طی روزهای 26 لغایت 31 خرداد ماه جاری در مونته نگرو برگزار می شود.

سال گذشته و در جریان هفتمین دوره لیگ جهانی واترپلو که با شرکت 10 تیم در جنوا ایتالیا برگزار شد ، به ترتیب تیم های صربستان ، آمریکا ، استرالیا ، مونته نگرو ، اسپانیا، کانادا ، ایتالیا ، یونان ، چین و مصر در رده های اول تا دهم قرار گرفتند.