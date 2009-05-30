رضایی از نیروهای انقلابی برای تامین منافع کشور استفاده خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رضوانی ظهر شنبه در محل دفتر جبهه وفاق ایران اسلامی در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: جبهه وفاق ایران اسلامی متشکل از یکصد تشکل سیاسی و فرهنگی در کشور است که همه از دکتر محسن رضایی حمایت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: محسن رضایی فردی کلان نگر و فراخ اندیش است و با دید گستره ای که دارد در تدوین سند چشم انداز 20 ساله زحمت زیادی کشیده است.

مسئول امور شهرستانها در ستاد محسن رضایی با تاکید بر نقاط قوت رضایی تصریح کرد: ما از کسی حمایت می کنیم که یار نزدیک پیر جماران و پیرو امام بود و اکنون نیز پای بند به اصول امام و انقلاب باشد.

وی گفت: رضایی دارای سابقه خوب و متخصص در اقتصاد است و سعی دارد به سازماندهی نیروهای انقلاب بپردازد.

رئیس جبهه وفاق ایران اسلامی در استانهای خراسان گفت: رضایی با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در جهت حضور گسترده مردم بحث دولت ائتلافی را مطرح کرده است و دولت ائتلافی امید و تکیه اش بر افکار عمومی است و برای تاثیر هر چه بیشتر مردم در امور تلاش می کند.

رضوانی افزود: امیدواریم همه مردم کشور به عنوان یک ایرانی و به خاطر یک وظیفه اسلامی و اجتماعی در عرصه انتخابات حضور یابند و با حضور خود جلوی یاوه گویی دشمنان را بگیرند.