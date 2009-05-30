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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

دادفر و خوش خطی نمایندگان ایران در رقابت های آب های آزاد بسفر

دادفر و خوش خطی نمایندگان ایران در رقابت های آب های آزاد بسفر

فرزاد دادفر و حامد خوش خطی نمایندگان شنای ایران در مسابقات بین المللی آب های آزاد ترکیه، جام بسفر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی شنا در آب های آزاد کشور روز گذشته با شرکت 25 شناگر از 8 استان در فاصله اسکله بندرترکمن و جزیره آشوراده برگزار شد که طی آن شناگران در یک مسافت 5 کیلومتری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

1- فرزاد دادفر از اصفهان با زمان 6/55 دقیقه
2- حامد خوش خطی از زنجان با زمان 52/55
3- سینا رجبی از گیلان با زمان 11/57
4- همایون حقیقی از گیلان با زمان 34/57
5- گامر دیلانچیان از اصفهان با زمان 36/57 

محمد علی سادات منصوری رئیس کمیته شنا در آب های آزاد فدراسیون شنا گفت: با توجه به حضور شناگران مطرح اروپایی ، فدراسیون تصمیم به اعزام شناگران آب های آزاد به این رقابت های بین المللی کرده است.

سادات منصوری پیرامون آماده سازی مطلوب این دو شناگر جوان کشورمان گفت: با توجه به دانشجو بودن فرزاد دادفر و محصل بودن حامد خوش خطی تمرینات این دو شناگر ملی در استان ها و زیرنظر مربیان استانی و با نظر کمیته فنی آب های آزاد برگزار می شود و پس از آن ملی پوشان تیم شنای آب های آزاد در اردوی متمرکز شرکت خواهند کرد.

این مسابقات اواخر تیرماه جاری در استانبول ترکیه برگزار می شود.

کد مطلب 887714

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