همه نامزدها می توانند نماینده ای را پای ضندوقهای رای داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: درحال حاضر گروههای نظارت و اجرایی انتخابات در استان تشکیل شد و هر نامزد نیز می تواند پای صندقهای رای نماینده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط برای برگزاری انتخابات پرشور و گسترده در استان فراهم بوده و تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات سالم در استان مهیا است.

محمودزاده به نقش رسانه ها در جریان انتخابات اشاره و اضافه کرد: رسانه ها در این برهه سرنوشت ساز نقش حساسی دارند و باید گسترده و بیطرفانه عمل کنند.

اساندار گلستان بیان داشت: رسانه در راستای مشارکت و بسیج گسترده مردم برای شرکت در انتخابات عمل کنند و باید در میان مردم حضور داشته باشند.

وی یادآور شد: رئیس جمهور آینده باید در زمینه مسائل فرهنگی، مسائل قرآنی و اسلامی را مدنظر قرار دهد و همت لازم در اجرای این امر داشته باشد.

یکهزار و 208 شعبه اخذ رای، آرای مردم استان را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان جمع آوری می کنند که از این تعداد شعبه های اخذ رای، 749 شعبه روستایی، 459 شعبه شهری است و در مجموع 917 شعبه ثابت و 301 شعبه اخذ رای سیار است.

حدود یک میلیون و 59 هزار و 771 نفر از مجموع جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری استان برای شرکت در این دوره انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند.