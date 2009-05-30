کنسرت حسام الدین سراج به همراه بیدل در آلمان

بهرام خانی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه بیدل قرار است در این برنامه سه کنسرت را در شهرهای مختلف آلمان به روی صحنه ببرد.

این عضو گروه بیدل در ادامه افزود: تصنیف های این کنسرت از چهار آلبوم "بوی بهشت"، "رویای وصل"، "عشق و مستی" و "قصه گیسو" انتخاب شده که پیش از این گروه با صدای آقای سراج راهی بازار کرده است؛ اما بخش آوازی این برنامه مطابق معمول کارهای قبلی مان به صورت بداهه خواهد بود که حسام الدین سراج شعری را انتخاب کرده و نوازنده ها با بداهه نوازی وی را همراهی می کنند.

خانی همچنین تصریح کرد: این کنسرت در دستگاه های ماهور و نوا و آواز اصفهان اجرا می شود؛ این در حالی است که در بخش اول برنامه ما از ساز مقامی تنبور در فضای موسیقی دستگاهی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره گروه بیدل افزود: در این کنسرت حسام الدین سراج(خواننده و سرپرست گروه)، رامین کاکاوند(آهنگساز و نوازنده تار و تنبور)، محمود فرهمند(تنبک)، شهرام میرجلالی(عود)، داوود ورزیده(نی)، وحید خسروی(دف) و خود من(تار و تنبور) گروه بیدل را همراهی خواهیم کرد.