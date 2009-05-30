به گزارش خبرنگار مهر، نشر افق به تازگی رمان 296 صفحهای "آتش دزد" را که رمانی اساطیری – افسانهای است برای نوجوانان منتشر کرده است.
این کتاب در 30 فصل داستانی با عناوینی چون یونان، آغاز زمان، شهر عدن، سالی که آن را سال 1858 مینامیم، یونان، سپیده دم تاریخ تا بامداد تاریخ جلو رفته است، شهر عدن، راهروی خانه اربابی ماکترلیفت، مهمانخانه توفان، خانه اربابی، کوه المپ و ... نوشته شده و فصل پایانی آن به واژهنامه اساطیری اختصاص یافته است.
در بخشی از داستان آمده است: پرومتئوس زنجیرهای پاره شده را به کناری پرت کرد و زیر لب گفت: شاید اصلا در دنیای دیگری مخفی شدم!
تری دیری نویسنده این کتاب هم آثار داستانی دارد و هم غیر داستانی. کتابهایش به 28 زبان ترجمه شدهاند. بیست میلیون نسخه از مجموعه کتابهای "تاریخ ترسناک" او در سراسر جهان فروخته شدهاند. دیری جایزههای زیادی را از جمله بلو پیتر، جایزه بهترین نویسنده آثار غیرداستانی قرن در بریتانیا برده است.
این نویسنده در کانتی دارم انگلستان زندگی میکند.
نخستین چاپ رمان "آتش دزد" در 2500 نسخه روانه بازار کتاب شده است.
رمان "آتش دزد" نوشته تری دیری با ترجمه حسین ابراهیمی برای گروه سنی نوجوان منتشر شد.
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