میزان سرانه سرمایه گذاری در بخش صنعت چناران، دو برابر میانگین استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی که همزمان با آغاز عملیاتی اجرایی کریدور علم و فناوری رضوی در شهر جدید گلبهار برگزار شد، افزود: کریدور علم و فناوری رضوی که از مصوبات استانی هیات دولت است، گامی بلند به دنیای فناوری های برتر خواهد بود که سبب ارتقای نوآوری و توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه تولید و اقتصاد و ایجاد جامعه دانایی محور می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 هزار نفر از جمعیت شهرستان چناران، روستایی هستند که بیش از 50 هزار نفر از آنها، سهام عدالت دریافت کرده اند.

فرماندار چناران گفت: به 7 هزار و 500 نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که سهام عدالت دریافت کرده اند، سود سهام پرداخت شده است.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان از 41 میلیارد ریال به 141 میلیارد ریال طی 4 سال گذشته گفت: علاوه بر این رشد چشمگیر در اعتبارات، در سفر اول هیئت دولت به چناران 25 میلیارد ریال و در سفر دوم نیز 30 میلیارد به این شهرستان اختصاص یافت.

حسینی ضمن بیان اینکه چناران از محل 900 میلیارد ریالی تسهیلات مربوط به بنگاه های اقتصادی زود بازده، 75 درصد تسهیلات را جذب کرده، افزود: بیش از 600 میلیارد ریال تسهیلات، در قالب یک هزار و 826 طرح هزینه شده که برای 4 هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

فرماندار چناران با اشاره به پرداخت بیش از 15 میلیارد تسهیلات به 6 هزار و500 نفر از زوجین، توسط صندوق مهر امام رضا (ع)افزود: 3 هزار و 500 نفر از افرادی که از این تسهیلات بهره برده اند در شهرها و 3 هزار نفر در روستاها سکونت دارند.

وی با اشاره به استعدادهای فراوان گردشگری، علمی، آموزشی، صنعت و معدن، کشاورزی، باغداری، دامپروری و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی چناران افزود: توجه ویژه به حوزه آموزش عالی و آموزش و پروش در این شهرستان موجبات شکوفایی این استعدادها را به شکل مناسبی فراهم آورده و به زودی شاهد شکوفایی چناران در بسیاری از این استعدادها خواهیم بود.

حسینی همچنین به ساخت 4 ورزشگاه شهری و 6 مجموعه ورزشی روستایی در شهرستان چناران اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر برای توسعه همه جانبه در شهرستان چناران تلاش شده است و امروز می توان پیشرفت های به دست آمده را نسبت به 4 سال گذشته احساس کرد.

فرماندار چناران با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی و صنعتی در چناران افزود: میزان سرانه سرمایه گذاری در بخش صنعت چناران، دو برابر میانگین استان است.

وی از روند اجرایی خوب پروژه مسکن مهر در شهرستان چناران خبر داد و گفت: 30 هزار واحد مسکونی در شهرستان چناران، در قالب مسکن مهر در حال ساخت است که از این میان، 3 هزار و 100 واحد در شهر چناران ساخته خواهد شد.