مجید خدایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قبل از ایام تعطیلات نوروز تمرینات تیم ملی کشتی آزاد جوانان با دعوت از نفرات برتر به اردوی تیم ملی آغاز شد و با برنامه ریزی مناسب در پی انتخاب یک ترکیب مناسب برای رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان بودیم.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: تاکنون چند مرحله اردو برگزار شده و ما به هر دو هدف خود یعنی انتخاب بهترین ترکیب و پشتوانه سازی دست یافته ایم.

وی گفت: حضور در دو تورنمنت بین اللملی ترکیه و آذربایجان باعث شد تا حدودی ترکیب تیم ایران برای رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان انتخاب شود و نفرات دوم تیم ایران نیز با عملکرد خوب خود ما را امیدوارکردند و کار ما برای انتخاب نفرات ملی پوش سخت و البته دلپذیر شد.

خدایی تاکید کرد: مرحله جدید اردو از روز جمعه در محل خانه کشتی آغاز شده است. در پایان این اردو 20 روزه با چند روز استراحت یک مرحله اردو دیگر تا زمان اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا در فیلیپین در پیش رو داریم تا بهترین ترکیب را برای این رقابتها انتخاب کنیم.

وی اظهار داشت: هنوز در مورد اینکه با یک ترکیب یا دو ترکیب در دو رقابت آسیایی و جهانی شرکت کنیم ، تصمیم گیری نکرده ایم و با توجه به فاصله 21 روزه بین این رقابتها بهترین ترکیب را انتخاب خواهیم کرد.

خدایی تصریح کرد: در این مدت بهترین تمرینات برای کشتی گیران جوان و تیم ما در نظرگرفته شده تا نقاط ضعف آنها برطرف شود و با حضور در چند تورنمنت بین اللملی بر تجربه آنها افزوده شده است.

وی گفت: امیدوارم در دو رقابت قهرمانی آسیا و جهان که بترتیب اواسط تیر در فیلیپین و اواسط مردادماه در ترکیه برگزار می شود نتایج خوبی را برای کشتی ایران بدست آوریم. تیم جوانان ایران سال گذشته در آسیا قهرمان و در جهان نایب قهرمان شد.