روسیه در صدد ایجاد ساختار جدید امنیتی در آسیای میانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در مطلب خود آورده است که روسیه بر آن است تا این ساختار جدید امنیتی را در چارچوب "سازمان پیمان امنیت دسته جمعی" (CSTO) تعریف کند.

این روزنامه می نویسد: CSTO یک بلوک امنیتی پس از دوران شوروی و شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه ، ازبکستان و تاجیسکتان است. این گروه اخیراً موافقت کرده تا یک نیروی واکنش سریع مشترک ایجاد کند، اما روسیه خود را آماده یک پروژه تمام عیار جدید می کند.

کامرسانت به نقل از منابع ناشناس در وزارت خارجه روسیه می نویسد: این کار در تمامی مناطق در حال انجام است و تعدادی از اسناد نیز مورد قبول قرار گرفته اند. این ساختار یک ساختار نظامی صرف خواهد بود و قرار است تا از امنیت در آسیای میانه در مقابل یک تهاجم محافظت کند.

ویتالی استروگووتس سخنگوی CSTO پیشتر گفته بود که این ساختار شامل واحدهای توپخانه و پیاده نظام و یک ناوگان در دریای خزر خواهد بود.

همچنین این روزنامه می نویسد: رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی قرار است در اول ژوئن در مسکو گردهم جمع شوند تا توافقی را در خصوص ایجاد یک نیروی واکنش سریع به عنوان یک گام موقت برای ایجاد یک گروه نظامی بزرگتر صورت دهند.

روسیه و قزاقستان از اعضای اصلی و تامین کننده مهم نیروی واکنش سریع خواهند بود و ساختار جدید نظامی بر آن است تا قدرتی معادل با ناتو داشته باشد.