نیشابور پتانسیلهای کافی برای ایجاد باغ فرش را داراست

حسین شریعتمدار تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: دانشکده و پژوهشکده فنی فرش، موزه و مرکز مطالعات بازار فروش فرش، اجرای مصوبه سفر ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد خانه فرش استان در نیشابور، بیمه کامل بافندگان فرش، نمایشگاه تخصصی و دائمی فرش، اختصاص بودجه برای تدوین کتاب فرش شهرستان، بورس فرش دستباف، تالار اجتماعات، کارگاه آموزشی، فضای سبز به همراه المان‌ها و مشاهیر این صنعت و فضای اداری اجزای این باغ را تشکیل می‌دهند که در صورت راه اندازی می‌تواند تحولی گسترده در ارتقای این صنعت و منزلت اجتماعی شاغلان آن ایجاد کند.

رئیس اداره بازرگانی نیشابور خواستار حضور اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز مدیران وزرات بازرگانی و مرکز ملی فرش ایران برای سرمایه گذاری در این طرح و تخصیص بودجه به آن شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم صادرات فرش دستباف ایران در بازار جهانی، سالانه حدود یک میلیارد دلار است، گفت: هم اکنون 40 درصد فرش جهان به دست توانای فرشبافان کشور تولید می شود و فرش دستباف ایرانی، جایگاه نخست فرش جهان را در دنیا به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: فرش به عنوان میراث ماندگار ایرانیان که مجموعه‌ای از ظرافت، هنر و شور ایرانی را در خود جای داده است، به مشابه یک سفیر فرهنگی در جای جای این مرز و بوم و نقاط مختلف دنیا جلوه گری می کند.

وی تأکید کرد: وظیفه و تکلیف ماست که این میراث مهم معنوی و فرهنگی ایرانی را ارج نهیم و در جهت حفظ و توسعه کمی و کیفی آن تلاش کنیم.

وی خاطر نشان کرد: دست اندکاران امر و تشکل‌های خصوصی نیز باید در جهت هم فکری و تعامل بیش‌تر گام بردارند و به سلیقه مشتریان در طراحی، رنگ رزی و بافت آن در عین حفظ اصالت فرش ایرانی توجه بیش‌تری نمایند.

شریعتمدار گفت: اگر چه فرش ایرانی به عنوان یک هنر و صنعت کهن جایگاه ویژه‌ای در سطح دنیا دارد، ولی این جایگاه باید ارتقاء یابد.

وی ادامه داد: انتظار می رود در نمایشگاه‌های خارج از کشور غرفه‌ای اختصاصی به فرش نیشابور تخصیص یابد.

رئیس اداره بازرگانی نیشابور با اشاره به برنامه سند چشم انداز 20 ساله کشور که هدف آن کاهش اتکای اقتصادی به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی تأمین بودجه از محل درآمدهای غیر نفتی است، گفت: با توسعه و تجهیز کارگاه های بافندگی فرش دستباف در نیشابور، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان، می توان به دریافت سفارش و صدور فرشهای بزرگ پارچه به جهان اقدام کرد.

شریعتمدار با توجه به کارنامه موفق فرش های بزرگ پارچه در نیشابور گفت: این شهرستان پتانسیل آن را دارد تا به کارگاه بافت این گونه فرش ها در جهان تبدیل شده و الهام بخش سراسر دنیا در هنرهای تزئینی و فرش دستباف شود.

وی با بیان اینکه فرش مسجد زاید بن سلطان آل نهیان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی با ابعاد 132 متر طول در 42 تا 48 متر عرض و 2 میلیارد و 300 میلیون گره بزرگترین فرش دستباف جهان است که به دست توانمند فرشبافان نیشابوری بافته شده است، گفت: در بافت این فرش عظیم که در 3 کارگاه قالی‌بافی مجهز به بزرگترین دارهای فرش دنیا انجام گرفته، 3تن الیاف از مرغوب‌ترین پشم سیرجانی و نیوزلندی استفاده شده و 1200 قالیباف زن نیشابوری در 2 شیفت کاری 8 ساعته و طی سه میلیون نفر ساعت کار در مدت 18 ماه بافت آن را برعهده داشته اند.

وی با بیان اینکه کار نصب فرش در شهریور سال گذشته به پایان رسید، گفت: نقوش آن الهام گرفته از اصیل ترین فرش های ایرانی و تزئینات ابنیه اسلامی است.

وی افزود: آمادگی و توانمندی نیشابور در بخش صنعت قالی بافی به گونه ای است که اقدام به بافتن قالی هایی با متراژ چند هزار متری و در نوع خود بزرگترین در سطح جهان می نماید.

وی با بیان اینکه مهمترین صنایع دستی رایج در شهرستان نیشابور قالی بافی و گلیم بافی است، ادامه داد: صنعت قالی بافی در بیش ار 470 روستا و صنعت گلیم بافی در 27 روستای این شهرستان عمدتا به صورت کار اصلی و یا به صورت فعالیت جنبی و مکمل در کنار سایر فعالیت های اقتصادی رایج انجام می گیرد .

وی خاطرنشان کرد: از دیگر صنایع دستی موجود در شهرستان نیشابور می توان به 4 کارگاه صنایع سفالگری، 4 کارگاه صنایع نمد مالی، 2 کارگاه صنایع پارچه بافی، 7 کارگاه صنایع ریسندگی نخ در یک روستا گیوه بافی و در یک روستا حصیربافی اشاره کرد.