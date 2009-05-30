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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

دستورالعمل درج قیمت واقعی مصرف کننده ابلاغ شد

با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دستور العمل درج و نصب برچسب قیمت واقعی مصرف کننده بر روی کالا و خدمات به سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، در راستای سیاستهای کنترل و نظارتی، شفاف سازی بازار و برخورد با سوء استفاده های احتمالی برخی از فعالان اقتصادی و با عنایت به برنامه های این سازمان در رابطه با کنترل دقیق عملکرد واحدهای اقتصادی به منظور کاهش تخلفات اقتصادی منجمله گرانفروشی و لزوم آگاهی آحاد مردم از قیمت کالا و خدمات در سطح بازار، دستور العمل نهادینه نمودن درج قیمت واقعی مصرف کننده در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخنامه در مباید عرضه به سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور ابلاغ شد.

به موجب این دستور العمل اجرایی، تمامی واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی، خرده فروشی و خدماتی ملزم به اجرای دقیق قوانین و رعایت مقررات مربوطه می باشند.

در پایان ضمن ابلاغ مراتب از تمام تولید کنندگان و واحدهای خرده فروشی و خدماتی در سراسر کشور انتظار می رود تا با رعایت نصب برچسب قیمت بر روی کالا، صدور فاکتور و استفاده از تابلوهای نرخ خدمات به صورت یکه برای مصرف کنندگان قابل رویت باشد سازمان را در نهادینه شدن این فرهنگ یاری نمایند.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ عمومی و رسمی تلقی شده و عدم رعایت آن توسط واحدهای اقتصادی به منزله تخلف محسوب و برخورد قانونی بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 887732

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