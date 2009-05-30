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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دانشگاه امیرکبیر سخنرانی امروز کروبی در این دانشگاه را غیرقانونی دانست

دانشگاه امیرکبیر سخنرانی امروز کروبی در این دانشگاه را غیرقانونی دانست

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر گفت: حجت الاسلام کروبی در حال حاضر در مسجد دانشگاه در حال سخنرانی است و این تجمع از نظر دانشگاه کاملا غیرقانونی است.

زهرا بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجت الاسلام کروبی بدون مجوز در دانشگاه حضور پیدا کرده و دانشگاه هم از ورود ایشان ممانعت به عمل آورد اما حامیان وی و تعدادی از دانشجویان دربهای دانشگاه را باز کردند.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: در حال حاضر مسئولان دانشگاه منتظر هستند برنامه به پایان برسد تا در این خصوص تصمیم گیری کنند.

برخی منابع خبری اعلام کرده بودند حجت الاسلام کروبی امروز در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی می کند اما مسئولان دانشگاه این خبر را تکذیب کرده و اظهار داشتند که بر اساس تصمیم هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه با سخنرانی مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه امیرکبیر در روز چهارشنبه 13 خرداد موافقت شده است.

کد مطلب 887734

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