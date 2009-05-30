قرارداد دو بازیکن پاس همدان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلامی و مصطفی چترآبگون که قراردادشان با باشگاه پاس همدان به اتمام رسیده است، پس از مذاکره و گفتگو با مسئولان این باشگاه قرارداد خود را با سبزپوشان همدانی به مدت دو فصل دیگر تمدید کردند. این دو بازیکن بزودی قرارداد جدید خود را در هیئت فوتبال استان همدان به ثبت می رسانند.

همچنین باشگاه پاس همدان در تلاش است تا قرارداد دو بازیکن تاثیرگذار خود به نام‌های امید خورج و حنیف عمران زاده را نیز تمدید کند. این دو بازیکن هم قراردادشان با باشگاه پاس همدان به اتمام رسیده است و می توانند به عنوان بازیکن آزاد راهی دیگر تیمها شوند.

سید محمد علوی یکی دیگر از بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان است که قراردادش با این باشگاه در پایان فصل 88 - 87 فوتبال کشورمان به اتمام رسیده است. او که در حال مذاکره با مسئولان باشگاه فولادخوزستان است، در گفتگو با مسئولان باشگاه پاس همدان هرگونه امضا قرارداد با این تیم خوزستانی را رد کرده است.