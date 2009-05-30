اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده در شرق منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبد اللهی در دیدار با شهروندان شرق منطقه در مسجد بنی فاطمه گفت: با توجه به بودجه سال جاری منطقه طرح اتوبان شهید صیاد شیرازی، ساماندهی میدان امام حسین (ع) و اتصال خیابان شهید مطهری به اتوبان شهید صیاد شیرازی کمتر از چند ماه دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده به ویژه در شرق منطقه اظهارداشت: اجرای این طرح در مرحله اول به نفع شهروندان است شهرداری نیز از این بابت به آنها کمک می کند.

شهردار منطقه هفت با اشاره به تشکیل شرکت بافتهای فرسوده در سطح مناطق ادامه داد: نماینده وزارت مسکن هم در این شرکت حضور دارد و راهنمایی لازم را به شهروندان ارایه می دهد.

وی تصریح کرد: کشور ما از مناطق بحران خیز جهان است و ما باید از همین حالا به فکر آینده خود باشیم.

بر اساس این گزارش، در ادامه دیدار شهروندان با معاونان شهردار ملاقات و مشکلات خود را مطرح کردند.