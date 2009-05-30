به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری کی‌اس‌ال، این گربه یک ساله که فلینا نام دارد از وضعیت جسمی خوبی برخوردار است و هیچ‌گونه مشکل حرکتی یا تنفسی ندارد. اما هرچه بزرگ‌تر می‌شود بال‌هایش نیز رشد می‌کنند.

به گزارش رئیس مرکز نگهداری از حیوانات چانگ‌کینگ چین، فلینا نه تنها توجه بسیاری از دام‌پزشکان را به خود جلب کرده بلکه تصاویر بسیاری از داستانهای تخیلی درباره گربه‌های پرنده را نیز زنده کرده است.

به گفته پزشکان این دو زانده که بر روی پشت گربه به طور متقارن رشد کرده غضروفی بوده و تنها شکل بال را دارند و نمی‌توانند حرکت کنند.