به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام حسین سبحانینیا ظهر شنبه در جمع پرسنل ناحیه مقاومت بسیج نیشابور افزود: حضور نمایندگان و پاسداران در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی به جهت تقویت مبانی دینی و برافراشته نگاه داشتن پرچمی است که هم اکنون در اهتزاز است.
نائب رئیس دوم کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس گفت: رمز تداوم 30 ساله انقلاب اسلامی این است که اگر پرچمی از دست یکی از مبارزان ما بیفتد، هزاران پرچمدار دیگر، پرچم را بر میدارند و آن را به اهتزاز درمیآورند.
نماینده نیشابور در مجلس ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای جوانان ما سنگرداری، ایثار و فداکاری ارزش شد.
سبحانی نیا خاطرنشان کرد: شما هیچ دانشگاهی را نمیتوانید پیدا کنید که در این مدت کوتاه اینچنین استادانی را تربیت کرده باشد، در حالی که تربیت دینی توانست این گام مهم را بردارد.
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