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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

سبحانی نیا:

موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی تثبیت شده است

موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی تثبیت شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس دوم کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس گفت: امروز با وجود فشارهای زیاد بین المللی موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، موقعیت تثبیت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام حسین سبحانی‌نیا ظهر شنبه در جمع پرسنل ناحیه مقاومت بسیج نیشابور افزود: حضور نمایندگان و پاسداران در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی به جهت تقویت مبانی دینی و برافراشته نگاه داشتن پرچمی است که هم اکنون در اهتزاز است.

نائب رئیس دوم کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس گفت: رمز تداوم 30 ساله انقلاب اسلامی این است که اگر پرچمی از دست یکی از مبارزان ما بیفتد، هزاران پرچمدار دیگر، پرچم را بر می‌دارند و آن را به اهتزاز درمی‌آورند.

نماینده نیشابور در مجلس ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای جوانان ما سنگرداری، ایثار و فداکاری ارزش شد.

سبحانی نیا خاطرنشان کرد: شما هیچ دانشگاهی را نمی‌توانید پیدا کنید که در این مدت کوتاه اینچنین استادانی را تربیت کرده باشد، در حالی که تربیت دینی توانست این گام مهم را بردارد.

کد مطلب 887741

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