تفاهمنامه تاسیس دانشکده فنی متروی کرج امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به دنبال امضای این تفاهمنامه اولین جلسه هماهنگی با حضور فرماندار کرج، رئیس دانشگاه تربیت معلم و معاونان وی، مدیرعامل سازمان قطارشهری کرج و حومه و مدیران ارشد سازمان برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان مربوطه از سوی دانشگاه تربیت معلم و سازمان قطار شهری کرج و حومه معرفی شدند و مقرر شد پیگیریهای لازم جهت تهیه مکان، تجهیزات لازم و کسب مجوزهای آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام گیرد.

با شروع به کار دانشکده متروی کرج که اولین دانشکده رسمی تخصصی در زمینه مترو در کشور است، این دانشکده در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند.

همچنین تدریس رشته هایی از قبیل مهندسی بهره برداری حفاظت، خط و ابنیه، انرژی و مکانیک و ایمنی مترو و ... برای این دانشکده پیش بینی شده است.