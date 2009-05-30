به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، محمد قربانی صبح شنبه در گردهمایی دوستداران میراث فرهنگی در مجتمع فرهنگی و هنری چالدران افزود: در حال حاضر 30 هزار شئی تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار دارد.

وی نبود محل احداث برای گنجینه های مختلف در مناطق مختلف استان از جمله عوامل مهم به نمایش نگذاشتن تمام این اشیا برای مردم استان عنوان کرد.

قربانی تعداد گنجینه های استان را پنج واحد در شهرستانهای ارومیه، خوی، نقده، میاندوآب و ماکو اعلام کرد و بیان داشت: تا پایان خردادماه سال جاری دو گنجینه جدید شامل گنجینه مردم شناسی در مهاباد و گنجینه صنایع دستی در ارومیه راه اندازی خواهد شد که با افتتاح آنها تعداد گنجینه های استان به هفت واحد افزایش می یابد.

عبدالله پور، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چالدران نیز در این جلسه گفت: نبود گنجینه در این شهرستان باعث شده اشیا تاریخی مربوط به این شهرستان در گنجینه های سایر شهرستانهای کشور نگهداری شود.