دفاتر شورایاری محلات به شبکه اینترنتی تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با بیان این مطلب که ما انتظارداریم تا اعضای شورایاری در کنار موضوعات خدماتی به رسالت خود (توسعه فرهنگی اجتماعی) در حوزه مدیریت شهری توجه داشته باشند، اذعان داشت: باید مردم شهرداری را جزئی از خودشان بدانند دراین صورت است که به موفقیت می رسیم.

طلایی از اعضای شورایاری خواست تا برای دستیابی به موفقیت، ابتدا مقدمه گام خود را فراهم کنند و پس از آن به بیان مصادیق وضع مطلوب بپردازند و در آخر کار راه رسیدن به آن را هموار کنند.

وی با ابراز خرسندی ازوضعیت مطلوب شهرداری گفت: ما درحوزه ساختاری تا سطح ایجاد شهرداری نواحی جلو آمده ایم و در حال حاضر لایحه راه اندازی سرای محله و شهرداری محله را بررسی می کنیم. درواقع می توانیم بگوییم شهرداری گام به گام در حال حرکت پوینده است.

طلایی تاکید کرد: امروز واقعا رویکرد شهرداری رویکردی اجتماعی است مسجد محوری، محله محوری و سپردن نقشها به مردم و مشارکت دادن آنان در اداره امورمصداق این مدعاست.

وی شورایاری را حلقه اتصال مردم با شهرداری معرفی کرد و افزود: شورایاران مردم را به مسئولین مرتبط می کنند و از این طریق سیستم کامل شده و محصول خوبی به جامعه ارائه می شود.

طلایی اظهارداشت: ما درصدد فعال کردن شورای امنای محلات هستیم تا از این طریق فعالیتهای خود را بهتر پیش ببریم .

وی نقش شورایاریها را درمحقق اهداف شهرداری بی بدیل دانست و گفت: متأسفانه برخی ازمسئولان ما هنوز هم فکر می کنند ما نباید کارها را به لایه های مردمی بسپاریم .

عضو شورای شهر تهران خطاب به شورایاران گفت: شورایاری باید جایگاه خود را پیدا کند چون شورایاریها پدر معنوی محله هستند و همه مردم این افراد به به عنوان یک شخص سلامت ، پاکدامن و متعهدی می شناسند.

طلایی در پایان سخنان خود از تکمیل و تجهیز دفاتر شورایاری به شبکه اینترنتی خبرداد و افزود: ما می کوشیم تا با ایجاد چنین فضایی شورایاران درحوزه اطلاع رسانی از فضای اینترنتی بهره مند شوند.