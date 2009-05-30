طرح دو دولتی با تداوم شهرک سازی اسرائیل می میرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "عمروموسی" با بیان این مطلب در ادامه گفت : تاسیس کشور فلسطین با ادامه شهرک سازی از سوی اسرائیل غیر ممکن است.

دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه گفت : شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری موجب شده تا ساختار جمعیتی این منطقه به هم بخورد و آمارگیریها نشان می دهد که جمعیت حاضر در آن در حال تغییر هستند از همین رو روند احداث واحدهای مسکونی جدید از سوی اسرائیل در مناطق فلسطظینی باید سریعا متوقف شود.

عمرو موسی در حالی خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی شده که در روزهای اخیر اغلب شخصیتها و کشورهای طرفدار تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه به منظور پایان دادن به مناقشه فلسطینیها و رژیم صهیونیستی، از تل آویو خواسته اند تا روند احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را متوقف کند.

درهمین رابطه رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه پس از مذاکره با ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در واشنگتن، از رژیم اسراییل خواست تا شهرک سازی را در کرانه باختری متوقف کند.

"باراک اوباما" ضمن اشاره به این نکته که آمریکا هم پیمان رژیم اسراییل است، گفت: توقف شهرک سازی در کرانه باختری بخشی از مسئولیت اسراییل در برنامه صلح و طرح دو دولتی است.

وی مجددا به تعهد خود برای تشکیل یک دولت مستقل در فلسطین تاکید کرد و افزود: کاملا طرفدار تشکیل یک دولت مستقل در فلسطین به منظور پایان دادن به درگیری های موجود در خاورمیانه است.

بر اساس این گزارش رژیم اسرائیل برای اولین بار در 26 سال گذشته اقدام به شهرک سازی در شمال کرانه باختری کرده است. بر اساس طرح جدید شهرک سازی در کرانه باختری، قرار است 20 واحد مسکونی در منطقه "ماسکیوت" جدید ساخته شود و هم اکنون پیمانکاران مشغول اجرای بخشهای زیر سازی این واحد های مسکونی هستند.